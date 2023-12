Mit 82 Jahren gestorben Trauer um „Love Story“-Star Ryan O'Neal

Trauer in Hollywood nach dem Tod von „Love Story“-Star Ryan O'Neal: Kollegen und Kolleginnen wie Ali MacGraw, Barbra Streisand, Mia Farrow und William Shatner zollten dem US-Schauspieler („Paper Moon“, „Barry Lyndon“) am Wochenende Tribut. Sein Vater sei „friedlich“ gestorben, gab Sohn Patrick O'Neal (56) am Freitag (Ortszeit) auf Instagram bekannt. O'Neal wurde 82 Jahre alt.