Bekannt aus „Roseanne“ und „Sabrina – Total Verhext!“ US-Komiker Martin Mull im Alter von 80 Jahren gestorben

„Martin war der Größte. So lustig, so talentiert, so ein netter Kerl“, schrieb „Brautalarm“-Regisseur Paul Feig (61) auf der Plattform X. Schauspielerin Jennifer Tilly (65) erinnerte an den gemeinsamen Komödienfilm „Rented Lips“ von 1988, zu Beginn ihrer Karriere. „Er war so ein witzig-charismatischer und liebenswürdiger Mensch“, schrieb sie auf X.