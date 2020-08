Umstrittener Filmemacher : Gericht bestätigt Ausschluss Polanskis aus Oscar-Akademie

Los Angeles Roman Polanski gilt als einer der besten Filmemacher Hollywoods, nach Vergewaltigungsvorwürfen wurde er 2017 aus der Oscar-Akademie geworfen. Ein US-Gericht hat seinen Einspruch dagegen nun abgelehnt.

Oscarpreisträger und Filmemacher Roman Polanski (87, „Der Pianist“) wird nicht wieder Teil der Oscar-Akademie. Sein Bestreben vor einem US-Gericht, nach dem Rauswurf wegen Vergewaltigungsvorwürfen wieder in die Akademie aufgenommen zu werden, wurde am Dienstag von der zuständigen Richterin Mary Strobel angelehnt. Die Akademie habe ihm eine faire Anhörung und ausreichend Zeit geboten, sowie das Recht zum Ausschluss Polanskis gehabt, hieß es zur Begründung.

Polanski hatte im April 2018 auf seine Wiederaufnahme in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences geklagt. Im Jahr zuvor waren Polanski und Schauspieler Bill Cosby ausgeschlossen worden, einige Monate zuvor Filmmogul Harvey Weinstein. Cosby und Weinstein sind beide mittlerweile verurteilte Sexualstraftäter.