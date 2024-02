Friedlich eingeschlafen „Rocky“-Schauspieler Carl Weathers gestorben

„Carl Weathers wird immer eine Legende bleiben“, schrieb Schwarzenegger am Freitag auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto am Set von „Predator“. Er sei ein „außergewöhnlicher Sportler, ein fantastischer Schauspieler und ein großartiger Mensch“ gewesen. „Jede Minute mit ihm - am Set und außerhalb - war die reinste Freude“. Weathers sei ein Freund gewesen, „der einen dazu antreibt, sein Bestes zu geben, nur um mit ihm mithalten zu können“. In John McTiernans Sci-Fi-Actionthriller „Predator“ von 1987 spielten beide Vietnam-Veteranen, die in einem Dschungel gegen außerirdische Wesen kämpfen.