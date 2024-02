Friedlich eingeschlafen „Rocky“-Schauspieler Carl Weathers gestorben

Seine bekannteste Rolle war die von Rockys Erzfeind und späterem Verbündeten Apollo Creed, den er ab 1976 in vier Teilen der „Rocky“-Reihe spielte. In „Predator“ kämpfte er an der Seite von Arnold Schwarzenegger, in der Komödie „Happy Gilmore“ brachte er Adam Sandler das Golfspielen bei. Auch in zahlreichen Fernsehserien trat Weathers auf, wie in „Arrested Development“ und „Chicago Justice“. Zuletzt war er in allen drei Staffeln der Disney+-Serie „The Mandalorian“ zu sehen.