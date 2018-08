Robert Redford hört auf: Noch ein Film - dann ist Schluss

Robert Redford am 1. September 2017 beim Film-Festival in Venedig. Foto: REUTERS/Alessandro Bianchi

Los Angeles Seine Fans werden trauern: Der Oscar-Preisträger Robert Redford will seine Schauspielkarriere nach Jahrzehnten im Geschäft beenden.

"Sag niemals nie, aber ich habe ziemlich sicher beschlossen, dass es das für mich als Schauspieler war", sagte der 81-Jährige der US-Zeitschrift "Entertainment Weekly" über seinen neuen Film "The Old Man and The Gun".