Interview zum Filmklassiker Regisseur Cameron zu 25 Jahren „Titanic“ – „Emotionen und Spektakel“

Also ich denke nicht ständig daran, nein, aber ich denke auf jeden Fall öfter an die Dreharbeiten. Immer, wenn ich Kate Winslet hin und wieder mal sehe, lachen wir über die Zeit damals, als sie ja im Grunde noch ein Kind war, 19 Jahre alt. Ich kann mich kristallklar an jede einzelne Szene erinnern und wie es war, an diesem gigantischen Set zu stehen und den Leuten zu sagen, was sie tun, wie sie sich bewegen, wie sie schreien und wie sie reagieren sollen. Wie ich Kate beigebracht habe, wie sie über die Reling spucken soll und so etwas. Ich kann mit totaler Klarheit zu diesen Momenten zurückkehren und erinnere mich an die Dreharbeiten sogar besser als an den Film selbst. Den habe ich in Gänze schon eine sehr lange Zeit nicht mehr gesehen.