Neue Serie auf Amazon Prime Video Reese Witherspoon produziert „Natürlich blond!“-Vorgeschichte

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (48, „Walk the Line“) kehrt zu dem Komödienstoff „Natürlich blond!“ zurück. Der Hollywood-Star wird für Amazon Prime Video die Serie „Elle“ produzieren, die sich um die Vorgeschichte der Hauptfigur Elle Woods dreht. Dies gab der Streamingdienst am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Witherspoon ist mit ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine an Bord. Die Serie soll auf das Leben der jungen Elle als High-School-Schülerin schauen.