Quiz : Wie gut kennen Sie den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier?“

Die Statue eines Murmeltiers hält einen Brief mit der Anschrift von „Gobbler's Knob“ in die Höhe. Die Kleinstadt Punxsutawney gilt dank des erfolgreichen Hollywood-Films „Und täglich grüßt das Murmeltier“, der dort spielt, als Heimat der Murmeltiere. Foto: dpa/Christina Horsten

Düsseldorf Der 2. Februar ist Murmeltiertag: Berühmt wurde der amerikanische Brauch hierzulande durch den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Er ist auch ein Spiegel unseres Lebens in Lockdown-Zeiten. Ein Wiedersehen lohnt sich – auch für unser Quiz.

Tag für Tag beginnt es mit dem Zähneputzen. Und dem vielleicht noch etwas fremden Blick in den Badezimmerspiegel. Dann kleidet man sich an, frühstückt schnell und pilgert zur Arbeit gleich nebenan ins Homeoffice. Am Abend freut man sich aufs Essen, vielleicht noch auf einen Film, bevor die Nacht dunkelt und nach ein paar Stunden Ruhe im grauen Morgengrauen der angeblich neue Tag anbricht und die ganze Chose somit von vorn beginnt, siehe oben! Alltag nennt man das wohl. Der Ausbruch aus dem permanent wiederkehrenden Alltag steht pandemiebedingt bisweilen sogar unter Strafe. Wer es noch etwas dramatischer und pathetischer mag: Wir sind derzeit zur Wiederholung unseres Alltags verdammt. Eigentlich genau wie Phil. Also nicht wie das Murmeltier gleichen Namens, sondern wie Phil Connors, der Wettermann vom kleinen Pittsburgher Fernsehsender, der wieder einmal in das öde Nest Punxsutawney in Pennsylvania fahren muss, um dort vom ältesten Murmeltierfest der Welt zu berichten.