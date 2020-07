Pulp Fiction : Quentin Tarantinos Meisterwerk

Foto: Cover Infos Legendäre Filmzitate: Pulp Fiction

Er ist einer der absoluten Kultfilme: Pulp Fiction. Das Meisterwerk von Regisseur Quentin Tarantino begeistert bis heute. Zwar hat Tarantino zahlreiche weitere Filme gedreht, darunter Kill Bill, Inglorious Basterds und Once Upon a Time in Hollywood, doch keinen anderen Film verbindet man so sehr mit Quentin Tarantino wie Pulp Fiction.

Von Christian Lingen

Der Thriller war Tarantinos zweiter Film. Wie viele seiner späteren Werke, wird auch Pulp Fiction in Episoden erzählt. Dieses Stilmittel ist typisch für Tarantinos Filme geworden. Eigentlich bedeutet der Filmtitel übersetzt so viel wie "Schundliteratur". Doch das ist der Film keineswegs.

Das Drehbuch zum Thriller schrieb Tarantino zusammen mit seinem Kollegen Roger Avary. Tarantino brach die Arbeit jedoch nach kurzer Zeit ab und wandte sich der Produktion des Films Reservoir Dogs zu, der sein erster großer Erfolg wurde. Film-Superstar Danny DeVito stellte den Kontakt zu TriStar Pictures her, die nun Pulp Fiction produzieren sollten. Dort lehnte man das Drehbuch aber ab. Schließlich fand sich Miramax als Produktionsfirma. Für die Besetzung des Films fand Quentin Tarantino Schauspieler, die heute als Stars gelten. Einige tauchen immer wieder in seinen Produktionen auf. Tarantino selbst spielte ebenfalls mit und übernahm die Rolle des Jimmie. Die Figur ist nur eine Nebenrolle.

51 Tage brauchte die Produktion. Sie kostete rund 8,5 Millionen Dollar. Das war nur möglich, weil einige Schauspieler auf einen Teil ihrer Gage verzichteten. Stattdessen bekamen sie wöchentlich 20.000 Dollar und wurden am Erlös des Films beteiligt. Diese Summe dürfte nicht unerheblich gewesen sein. Pulp Fiction spielte rund 214 Millionen US-Dollar ein. Im Jahr 1994 wurde der Film schließlich veröffentlicht. Läuft der Thriller im Fernsehen, schauen immer noch viele begeisterte Fans zu. Und weil es sich um einen Kultfilm handelt, kommen immer wieder neue Fans hinzu und schauen ihn auch als Stream. Mit 154 Minuten ist der Film, typisch für Quentin Tarantino, recht lang.

Sendetermin: Wann läuft Pulp Fiction im TV?

Am Freitag, 10. Juli, ist Pulp Fiction wieder im Fernsehen zu sehen. Gezeigt wird er auf dem TV-Sender RTL ZWEI. Los geht es um 22.50 Uhr. Inklusive Werbung dauert der Film fast drei Stunden, bis 1.45 Uhr. Da ist also ein gutes Stück Durchhaltevermögen gefragt.

Welcher Streamingdienst streamt Pulp Fiction?

Wem der Sendetermin im TV zu spät ist, kann sich Pulp Fiction jederzeit online als Stream anschauen. Einen solchen Stream bietet unter anderem Sky Ticket an. Den Kultfilm online ausleihen kann man unter anderem bei Maxdome. Auch bei Netflix und Amazon Prime lässt sich Pulp Fiction online als Stream schauen.

Handlung: Worum geht es in Pulp Fiction?

Die Handlung von Pulp Fiction spielt im Großraum von Los Angeles. Etwas verwirrend ist, dass die Handlung nicht chronologisch aufgebaut ist. Das Ende des Films wird bereits fast zu Beginn vorweggenommen. Im Prolog beschließt das Gangsterpaar Pumpkin, gespielt von Tim Roth, und Honey Bunny, gespielt von Amanda Plummer, ein Restaurant auszurauben. Danach setzt der Vorspann des Films ein. Auch das ist ein typisches Stilmittel von Quentin Tarantino. Danach scheint der Film zu beginnen. Was zu sehen ist, gehört jedoch zur späteren Episode "Die Bonnie Situation". Darin fahren die beiden Hauptfiguren Jules Winnfield, gespielt von Samuel L. Jackson, und Vincent Vega, dargestellt von John Travolta, zu einer Wohnung. Sie sollen einen Auftrag von Gangsterboss Marsellus Wallace, gespielt von Ving Rhames, ausführen, sich an seinem Geschäftspartner rächen und einen Koffer beschaffen. Vincent Vega und sein Partner sind Killer. Zwei der Geschäftspartner werden erschossen. Dann folgt ein Szenenwechsel.

In der nächsten Episode sitzt ein Mann namens Butch, gespielt von Bruce Willis, in einer Kneipe. Butch ist Boxer. Marsellus Wallace hat ihn bestochen. Er soll den nächsten Kampf verlieren. Vince und Butch begegnen sich in der Kneipe. Tags darauf kauft Vince beim Dealer Lance, gespielt von Eric Stoltz, Heroin. Er nimmt es und holt Mia Wallace, gespielt von Uma Thurman, die Frau von Marsellus Wallace, ab. Sie gehen in ein Lokal. Das Gespräch zwischen Vince und ihr ist banal. Auch sie nimmt Drogen. Sie nehmen an einem Tanzwettbewerb teil und gewinnen. Ihre Bewegungen dürften Filmfans kennen und mit John Travolta in Verbindung bringen. Danach bringt Vince Mia nach Hause, wo Mia seine Drogen findet. Mia schnupft das Heroin und bricht zusammen. Vince bringt Mia dann zu Lance, der Adrenalin hat. Die von Uma Thurman gespielte Mia wird schließlich wiederbelebt. Sie und Vincent beschließen, dass Marsellus Wallace das nicht erfahren soll. Dann folgt ein Szenenwechsel.

In der folgenden Episode befindet sich der von Bruce Willis gespielte Boxer Butch kurz vor dem Kampf. Butch Coolidge erinnert sich an etwas aus seiner Kindheit. Captain Koons, dargestellt von Christopher Walken, gibt ihm die Uhr seines Vaters. Sie sei seit Generationen in der Familie von Butch. Nun beginnt der Kampf, den er verlieren soll. Butch entscheidet sich für einen Sieg und wettet auf sich selber. In der typischen Manier von Bruce Willis besiegt er den Gegner. Der kommt dabei ums Leben. Er will mit seiner Freundin die Stadt verlassen, doch die hat die Uhr zu Hause liegen lassen. Butch fährt zur Wohnung. Dort trifft Butch auf den von John Travolta verkörperten Vincent Vega und erschießt ihn, als der gerade aus der Toilette kommt. Auf dem Rückweg versucht Butch, Marsellus Wallace zu überfahren, wird aber selber angefahren. Es kommt zum Schusswechsel und die beiden finden sich in einem Pfandleihhaus wieder. Der Besitzer schlägt Butch nieder. Der Ladenbesitzer ruft Zed, Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, hinzu. Butch und Wallace erwachen in einem Keller, wo der Ladenbesitzer und Zed einen Sexsklaven halten. Zed vergewaltigt Marsellus. Butch befreit sich und tötet den Ladenbesitzer. Marsellus schießt Zed in die Genitalien. Später wird Zed getötet. Butch verlässt mit seiner Freundin die Stadt. Anschließend folgt erneut ein Szenenwechsel.

Die darauf folgende Episode von Pulp Fiction schließt an den Beginn des Films an. Zu sehen sind wieder der von Samuel L. Jackson gespielte Jules und der von John Travolta dargestellte Vincent, kurz nachdem sie die beiden Geschäftspartner erschossen haben. Ein dritter kommt hinzu und kommt ebenfalls ums Leben. Jules will daraufhin seinen Beruf aufgeben. Den vierten Geschäftspartner, der wohl weiß, wo der Koffer ist, nehmen sie mit. Er heißt Marvin. Im Auto kommt es zu einem genialen Dialog über göttliche Intervention. Dabei schießt Vincent Marvin in den Kopf. Angeblich aus Versehen. Sie fahren zu einem Freund namens Jimmie. Er wird von Quentin Tarantino gespielt. Seine Frau Bonnie komme bald nach Hause, deshalb müssten sie wieder verschwinden. Marsellus schickt derweil Winston Wolf, gespielt von Harvey Keitel, um die Sache zu bereinigen. Bekannt ist vor allem Keitels Synchronstimme Christian Brückner. Er ist die Stimme von Robert de Niro.

Vincent und Jules reinigen den Wagen und ziehen Jimmies Kleidung an. Auf einem Schrottplatz entsorgen sie das Auto und die Leiche von Marvin. Danach gehen Jules und Vincent in ein Lokal. Während Vincent auf der Toilette ist, wird es vom Gangsterpaar Pumpkin und Honey Bunny überfallen. Pumpkin raubt die Gäste aus und fordert den Koffer von Jules. Zu sehen ist im Koffer ein goldener Schein. Jules überlässt ihm den Koffer. Statt ihn zu erschießen, schenkt er ihm das Leben. Pumpkin und Honey Bunny entkommen nach dem Überfall. Danach verlassen Jules und Vincent das Restaurant.

Rein chronologisch betrachtet spielt sich der Inhalt des Films also so ab: Zuerst holen die Hauptfiguren den Koffer ab, geraten dann in die Situation, in der sie Jimmies Kleidung anziehen. Dann fahren sie in das Lokal, das überfallen wird. Dann liefern sie den Koffer bei Marsellus ab, der mit Butch den Betrug beim Boxkampf aushandelt. Chronologisch geht es so weiter, dass Vincent sich um Mia kümmert. Die Szene spielt damit am Tag nachdem er und Jules Jimmies Kleidung angezogen haben. Danach kommt es zur Handlung rund um die Uhr, bei der Vincent stirbt.

Besetzung – wer spielt in Pulp Fiction mit?

Quentin Tarantino und seiner Crew um Produzent Lawrence Bender gelang es, für seinen Film Pulp Fiction einen hochkarätigen Cast zusammenzustellen. Am Set trafen sich Schauspieler, die damals schon bekannt waren und solche, die es noch werden sollten. Das ist die Besetzung:

John Travolta als Vincent Vega

Samuel L. Jackson als Jules Winnfield

Uma Thurman als Mia Wallace

Bruce Willis als Butch Coolidge

Harvey Keitel als Winston Wolf

Maria de Medeiros als Fabienne

Tim Roth als Ringo/Pumpkin

Amanda Plummer als Yolanda/Honey Bunny

Eric Stoltz als Lance

Ving Rhames als Marsellus Wallace

Rossana Arquetta als Jody

Quentin Tarantino als Jimmie

Joseph Pilato als Dean Martin

Rich Turner als Sportreporter

Steve Buscemi als Buddy Holly



John Travolta war damals schon ein Star. Für Samuel L. Jackson wurde Pulp Fiction zum endgültigen Durchbruch. Schon zuvor hatte er in einem Werk von Quentin Tarantino mitgespielt. In dessen Produktion Jackie Brown von 1997 war er erneut zu sehen. Auch für Uma Thurman bedeutete der Film den internationalen Durchbruch. Gleiches gilt für Ving Rhames. Tim Roth wurde bereits mit Tarantinos Regiedebut Reservoir Dogs bekannt. In Reservoir Dogs spielte er eine der Hauptrollen. Keitel spielte auch in weiteren seiner Werke mit. Harvey Keitel war schon bekannt, als er im Kultfilm mitspielte. Durch diese Produktion bekam er allerdings Kultstatus. Verantwortlich für den Schnitt war Sally Menke. Sie verpflichtete Tarantino auch für zahlreiche seiner folgenden Werke.

Welche Auszeichnungen hat Pulp Fiction bekommen?

Ausgezeichnet wurde das Werk unter anderem mit der Goldenen Palme bei den Filmfestspielen in Cannes 1994. Außerdem erhielt Pulp Fiction 1995 den Oscar für das beste Originaldrehbuch. In sechs weiteren Kategorien ging Pulp Fiction allerdings leer aus. Im gleichen Jahr gab es den Golden Globe für das beste Filmdrehbuch. John Travolta und Samuel L. Jackson erhielten ebenfalls Preise für die Darstellung ihrer Figuren. Travolta bekam den Los Angeles Film Critics Association Award als bester Hauptdarsteller und den London Critics' Circle Award als Hauptdarsteller des Jahres. Samuel L. Jackson wurde für die beste Nebenrolle mit dem BAFTA Award ausgezeichnet und als bester Hauptdarsteller mit dem Independent Spirit Award. Der Soundtrack erhielt den BRIT Award. Uma Thurman war für fünf Preise nominiert, gewann aber keinen einzigen.

Dafür erhielt der Film zahlreiche weitere Preise, die aber nicht alle prominent sind. Zu ihnen gehören der Boston Society of Film Critics Award, der Saturn Award, der David Lean Award, der Blue Ribbon Award, der Artios Award, der Chicago Film Critics Association Award, der italienische Filmpreis David di Donatello, der Directors Guild of America Award, der Edgar Allen Poe Award, der Kansas City Film Critics Circle Award und der japanische Kinema Junpo Award. 31 Mal wurde Pulp Fiction insgesamt ausgezeichnet. Bei den Oscars gab es sieben Nominierungen und bei den Golden Globes sechs.

Pulp Fiction ist somit nicht nur ein Kultfilm, sondern obendrein ein äußerst erfolgreicher und hoch dekorierter.

Was sind bekannte Zitate aus Pulp Fiction?

Einige Sprüche, Sätze und Dialoge sind so lustig, prägnant oder absurd, dass sie es geschafft haben, ebenfalls Kultstatus zu erlangen. Wer sich das Movie anschaut, der sollte unbedingt auf diese Sätze achten:

„Ein Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Macke.“

„Weißt du was die in Holland statt Ketchup auf die Pommes tun?“ „Was denn?“ „Majonaise!“ „Igitt, ist ja ekelhaft.“ „Hab ich selbst gesehen, die ersäufen sie in der Tunke!“

„Wie nennen die einen Whopper?“ „Keine Ahnung. Im Burger King war ich nicht.“

„Ich mag es, wenn du stinkst, Butch.“

„Ich bin Mr. Wolf. Ich löse Probleme.“

„Stehst Du auch darauf wenn Du vom Klo wieder kommst, und das Essen auf dem Tisch steht?“

„Ein Schwein frisst und schläft in seiner Schieße. Ich esse kein Fleisch von einem Tier, dass nicht genug Verstand besitzt, sich aus seinen eigenen Fäkalien zu erheben.“

„Hamburger! Der Grundstein eines jeden nahrhaften Frühstücks!“

„Wenn du in Ordnung bist, dann sag etwas!“ – „Etwas.“

