„Problemista“ Tilda Swinton spielt im Rampensau-Modus

Alejandro arbeitet als Aushilfe in einem Unternehmen, in dem sich Menschen einfrieren lassen, um in einer besseren Zukunft wieder aufgetaut zu werden. Nach einem Missgeschick wird er von einem Tag auf den anderen entlassen und muss möglichst schnell einen neuen Job finden, um nicht abgeschoben zu werden. Die ehemalige Kunstkritikerin Elizabeth (Tilda Swinton) nimmt ihn als Assistenten unter Vertrag und stellt in Aussicht, die notwendigen Papiere zu unterschreiben. Aber Elisabeth ist eine Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs und eine Narzisstin von äußerst wechselhaftem Gemüt.