Regisseurin und Autorin Wie bekommt man Humor in einen Film, Frau Frankenberg?

Frankenberg, die auch Kolumnistin der „taz“ ist, lebt nun in Berlin. Was man sie unbedingt noch fragen möchte: Wie bekommt man Humor ins Drehbuch, in den Roman? „Sie brauchen Selbstironie“, antwortet sie. „Nur wenn man sich selbst anschaut, versteht man, was komisch ist an einem Menschen. Es hat immer etwas mit Scheitern zu tun. Es ist das Gegenteil von lustig. Es ist die Beschäftigung mit dem, was daneben geht.“ Und: „Sie müssen einen Ton finden, individuell und persönlich. Es ist wie tanzen. Es hat was mit einem bestimmten Groove zu tun.“