Neuauflage von „Peter Pan“ : Jude Law soll Captain Cook spielen

New York Eine Neuauflage des Klassikers „Peter Pan“ kommt bald in die Kinos. Jetzt wurde bekannt, dass niemand Geringeres als Superstar Jude Law Captain Cooks spielen wird. Auch die Besetzung einer anderen Rolle ist nun bekannt.

Der britische Schauspieler Jude Law (47, „Phantastische Tierwesen“) soll einem Medienbericht zufolge Captain Hook in der neuen Realfilm-Adaption des Disney-Klassikers „Peter Pan“ spielen. Das berichtet das US-Branchenblatt „Variety“. Der Streifen soll den Titel „Peter Pan and Wendy“ tragen. Ever Anderson, die 12-jährige Tochter von Milla Jovovich, wird die Rolle der Wendy spielen, wie bereits im März berichtet wurde.