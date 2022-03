„Parallele Mütter“ : Pedro Almodóvar findet zu alter Stärke

Der spanische Regisseur erzählt in „Parallele Mütter“ die Geschichten zweier alleinerziehender Frauen, die mit ganz unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben.

Janis richtet sich in ihrem Alltag als Alleinerziehende ein. Als Arturo sie und das Baby besucht, ist er fest davon überzeugt, dass das Kind nicht von ihm sein kann. Auch wenn Janis genau weiß, dass kein anderer Mann als Vater infrage kommt, wird auch sie unsicher, weil die ethnisch andersartigen Gesichtszüge des Töchterchens immer deutlicher werden. In einem Café trifft sie auf Ana, deren Mutterschaft einen tragischen Verlauf genommen hat – und nimmt sie bei sich auf.

Nach seinem selbstreflexiven, semibiografischen Film „Leid und Herrlichkeit“ (2019) kehrt Pedro Almodóvar mit „Parallele Mütter“ in die weiblichen und matriarchalen Lebenswelten zurück. Darum drehte sich von „Frauen am Randes des Nervenzusammenbruchs“ (1988) über „Alles über meine Mutter“ (1999) bis zu „Volver“ (2006) ein Großteil seines Werkes.

Mit höchst melodramatischen Plotwendungen, die stets dezent am Rande einer Telenovela entlangsegeln, verknüpft Almodóvar die beiden Frauenschicksale um ungeklärte Vater- und Mutterschaftsverhältnisse, in denen die beiden Protagonistinnen immer wieder über sich hinauswachsen und zu einer empathischen Konfliktbewältigung finden.

Aber nicht nur um zwei Mütter aus verschiedenen Generationen geht es in seinem 24. Werk, sondern auch um die dunkle Geschichte des Heimatlandes des Regisseurs, Spaniens. In dem Dorf, in dem Janis aufgewachsen ist, wurden mit ihrem Urgroßvater neun weitere Männer während des spanischen Bürgerkrieges von Francos Falangisten ermordet und in einem Massengrab verscharrt.