Verleihung am 10. März Wer gewinnt einen Oscar 2024? Favoriten, Tipps, Prognose

Knifflig. Fangen wir mit Sandra Hüller an. Sie hätte den Oscar verdient, in „Anatomie eines Falls“ gibt sie eine herausragende Vorstellung, im Grunde spielt sie mit der des Mordes verdächtigten Schriftstellerin ja sogar zwei Rollen in einer. In amerikanischen Medien wird sie für ihre „beißende Intelligenz und den Unwillen, Kanten abzurunden“ gefeiert. Sie ist international unheimlich präsent, eben erst hat die Modemacherin Phoebe Philo sie in einer aufsehenerregenden Kampagne ihre Kleidung präsentieren lassen. Hüller könnte für eine Überraschung sorgen, vorne werden allerdings allerdings zwei Kolleginnen gesehen. Emma Stone für ihr „überwältigendes Spiel“ („Hollywood Reporter“) in „Poor Things“. Stone gewann bereits vor sieben Jahren für „La La Land“ den Oscar. Und vor allem: Lily Gladstone, die in „Killers Of The Flower Moon“ überzeugte. Es werde ein „photo finish“, meint die „New York Times“, bei dem Gladstone die Nase vorn haben dürfte. Sie wäre die erste indigene Oscar-Gewinnerin.