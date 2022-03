„Wiederhole mich nie selbst“ : Jared Leto sieht sich seine eigenen Filme nicht an

Oscar-Preisträger Jared Leto hat sich nach eigener Aussge seit Jahrzehnten keinen seiner hochgelobten Filme mehr angeschaut.

„Ich schaue mir sie nie an“, sagte Leto im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Der letzte seiner Film, den er sich auf der Leinwand anschaute, sei „Requiem for a Dream“ im Jahr 2000 beim Filmfestival in Cannes gewesen.

Seine Wandelbarkeit will Leto nun in seiner ersten Hauptrolle in einem Blockbuster unter Beweis stellen. Im Marvel-Film „Morbius“ spielt er den Wissenschaftler Michael Morbius, der an einer Krankheit leidet, die ihn in einen Vampir verwandelt.