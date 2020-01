„Hauptsächlich Männer-Filme“ : US-Moderator Trevor Noah knöpft sich die Oscar-Nominierungen vor

New York Die diesjährigen Oscar-Nominierungen ernten international viel Kritik. Moderator Trevor Noah macht sich in seiner Sendung im US-Fernsehen über die Ungerechtigkeiten bei der wichtigsten Preisverleihung Hollywoods lustig.

Die Oscars sind auch in diesem Jahr wieder ein großes Gesprächsthema, erst am Montag wurden die Nominierten für die insgesamt 24 Kategorien bekannt gegeben. Als Reaktion darauf übte der TV-Moderator Trevor Noah auf humoristische Weise Kritik an der berühmten Preisverleihung. Wie er in seiner US-amerikanischen Fernsehsendung „The Daily Show“ anmerkte, seien vor allem die Nicht-Nominierten wieder einmal bezeichnend für die Oscars. So kritisierte er unter anderem, dass in der Kategorie „Beste Regie“ nur Männer zu finden seien. Mit den ausgewählten Filmen wie „1917“, „Once upon a time in Hollywood“, „The Irishman“, „Parasite“ und „Joker“ sei nicht nur keine Frau unter den Regisseuren, sie seien auch allesamt „sehr männliche Filme“: „Parasite ausgenommen, kommen Frauen wahrscheinlich auf eine Redezeit von zehn Minuten – ingesamt, in allen vier anderen Filmen zusammen,“ so Noah.