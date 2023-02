Hollywood-Star bei der Berlinale Mit Cate Blanchett in einem Raum

Das Hotel Ritz-Carlton am Potsdamer Platz in Berlin. Treppen aus Marmor, goldene Handläufe, kuschelweicher Teppich. Auf der Beletage steht Cate Blanchett, was man merkt, obwohl man sie noch gar nicht entdeckt hat: Alle gucken und flüstern so verschwörerisch. Blanchett trägt ein Outfit, mit dem David Bowie zu seinen flamboyantesten Ziggy-Stardust-Zeiten auf die Bühne hätte gehen können, das aber auch beim Antrittsbesuch bei den künftigen Schwiegereltern keinen Deut „too much“ rüberkommen würde. Halbhohe Stiefel, dreiviertellange Hose und eine Bluse mit stark gebauschten Ärmeln, alles in Schwarz. Dazu dunkel geschminkte Lider und ein bisschen Goldschmuck. Düsterer Glamour, klassisch und doch Avantgarde.