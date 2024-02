Für Oscar nominiert Sandra Hüller tritt bei Jimmy Kimmel auf – und begeistert Publikum

Die gebürtige Thüringerin sprach mit dem Moderator auch über ein 14 Jahre altes Theaterstück, in dem sie eine männliche Version von Königin Elisabeth I. spielte. In diesem Zusammenhang wollte Kimmel von Hüller wissen, ob sich das deutsche Theater-Publikum vom Broadway-Publikum in New York unterscheide. Die Schauspielerin erklärte daraufhin, dass deutsche Theaterzuschauer manchmal „sehr ehrlich“ seien und gelegentlich auch während der Vorstellung das Theater verließen, wenn ihnen die Darbietung nicht gefalle.