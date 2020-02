Preisverleihung am Wochenende : Unsere Prognose für die Oscars

Am Wochenende werden in Los Angeles die Filmpreise verliehen. Wir sagen, wer gewinnen wird und wer gewinnen sollte.

In der Nacht zu Montag werden wieder die Oscars vergeben, und trotz der Diskussionen um diesen Preis lässt es Kinofans nicht kalt, wer im Dolby Theatre in Los Angeles gewinnt. Die meisten Nominierungen bekam „Joker“, die Comic-Verfilmung von Todd Phillips ist in elf Kategorien im Rennen. Dahinter reihen sich das Weltkriegsdrama „1917“ von Sam Mendes, das Mafia-Epos „The Irishman“ von Martin Scorsese und „Once Upon a Time in Hollywood“ von Quentin Tarantino mit je zehn Nominierungen ein.