Harrison Ford

Harrison Ford hat als Han Solo in "Star Wars" Filmgeschichte geschrieben, gehört zu den am besten bezahlten Schauspielern aller Zeiten. Doch trotz seiner großen Rollen in Filmen wie "Indiana Jones" und "Blade Runner" konnte er nie einen Oscar gewinnen. Immerhin: 1986 gab es eine Oscar-Nominierung für seine Rolle in "Der einzige Zeuge".