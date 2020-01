Welcher der Oscar-Nominierten hatte am Ende wirklich Grund zum Jubeln? Wer hat bei den Oscars 2019 gewonnen? Wir zeigen alle Gewinner der 91. Oscar-Verleihung in Los Angeles – und den Moment ihres größten Triumphes in Hollywood. Erhielt den ersten Oscar des Abends: Regina King für ihre Rolle in "If Beale Street Could Talk".