Oscars 2024 Oscar-Verleihung am Sonntag – wo sie übertragen wird

Die Filmakademie in Los Angeles gab am Mittwoch bekannt, welche Künstler die fünf nominierten Lieder in der Sparte „Best Original Song“ vortragen. Ryan Gosling, der für seine Ken-Rolle als bester Nebendarsteller in „Barbie“ für einen Oscar nominiert ist, wird den Song „I'm Just Ken“ gemeinsam mit Songwriter und Produzent Mark Ronson präsentieren. Welche Stars noch auf der Bühne stehen, erfahren Sie hier.