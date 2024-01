Oscar-Verleihung 2024 Wie entscheidet die Academy über die Gewinner?

Auch in diesem Jahr werden bei der Oscar-Verleihung die wichtigsten Personen der Filmbranche in verschiedenen Kategorien mit Preisen gewürdigt. Die Gala wird am 10. März wieder in Los Angeles stattfinden, Gastgeber ist Jimmy Kimmel. Schon im Vorfeld hat die Academy die Nominierten für die verschiedenen Kategorien bestimmt. Wie sie über den Gewinner entscheidet, erfahren Sie hier.