Roter Teppich bei den Oscars 2024 Schwarz, Gold und Weiß unter den Farben der Oscar-Mode

Unter den Farben der diesjährigen Oscar-Mode sind Schwarz, Gold und Weiß. Schauspielerin Laverne Cox trug am Sonntag auf dem roten Teppich eine schwarz-goldene Robe. Erika Alexander aus dem Film „American Fiction“ trug ein trägerloses weißes Kleid mit einem schwarz und pastellfarbenen Tüllrock. Designer Christian Siriano teilte mit, die Robe sei in nur vier Tagen angefertigt worden. Auch die Farbe Rot, die in der aktuellen Preisverleihungssaison angesagt ist, war auf dem roten Teppich der Oscars zu sehen.