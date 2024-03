Oscars 2024 Sandra Hüller, Wim Wenders, İlker Çatak – Wer holt sich einen Preis?

Auch für Sandra Hüller, Wim Wenders und Ilker Çatak wäre es das erste Oscar-Gold. Die aus Thüringen stammende und in Leipzig lebende Hüller hat mit ihrer Hauptrolle in dem Justizdrama „Anatomie eines Falls“ schon ein Stück Oscar-Geschichte geschrieben. Die 45-Jährige ist die erste deutsche Schauspielerin mit einer Nominierung als „Beste Hauptdarstellerin“ seit den 1930er-Jahren. Damals gewann die in Düsseldorf geborene und in Hollywood lebende Luise Rainer für ihre Rollen in „Der große Ziegfeld“ (1937) und „Die gute Erde“ (1938) zwei Oscars in Folge.