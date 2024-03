Oscar-Niederlage Warum sich Sandra Hüller dennoch als Siegerin fühlen darf

Hüller war während der Oscar-Gala verblüffend präsent. Sie wurde oft eingeblendet, Moderator Jimmy Kimmel erwähnte sie gleich zu Beginn mit ihren beiden Filmen. Und als er den fragwürdigen Scherz machte, dass es in „The Zone Of Interest“ um eine Nazi-Hausfrau gehe, die in der Nähe des KZs Auschwitz lebe und dass so etwas in Hüllers Heimat Deutschland als romantische Komödie durchgehe, sah man die Angesprochene gequält lächeln. Außer den Personen, die den Oscar bekamen, wurde kaum jemand anderes so in den Mittelpunkt geholt.