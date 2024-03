Countdown in Hollywood Jetzt ist der rote Teppich für die Oscars ausgerollt

Wenige Tage vor der Oscar-Gala ist der rote Teppich für Hollywoods große Show ausgerollt worden. Den traditionellen „Roll Out“ am Mittwoch (Ortszeit) verfolgten Dutzende Kamerateams und Fotografen mit. Am Sonntag laufen dort die Stars und Oscar-Gäste entlang zum Eingang des Dolby-Theaters, wo die Trophäen zum 96. Mal verliehen werden (in der Nacht auf Montag MEZ).