Alle Kategorien im Überblick Das sind die Oscar-Gewinner 2024 – viele Trophäen für „Oppenheimer“

„Der Junge und der Reiher“ von Hayao Miyazaki sichert sich den Sieg in der Kategorie „Bester Animationsfilm“. Der Film dokumentiert das Leben eines Jungen im Krieg. In der Kategorie ließ „Der Junge und der Reiher“ den hoch gehandelten Mitkonkurrenten „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ sowie die Produktionen „Elemental“, „Nimona“ und „Robot Dreams“ hinter sich.