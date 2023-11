Wiedersehen in Hollywood Dieser Mann moderiert die Oscar-Verleihung 2024

Die 96. Oscar-Verleihung findet am 10. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigsten Filmpreis sollen am 23. Januar verkündet werden. Bei der 95. Preisgala im vorigen März im Dolby Theatre räumte der Science-Fiction-Actionfilm „Everything Everywhere All at Once“ sieben Oscars ab, darunter als „Bester Film“. Die deutsche Literaturverfilmung „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger holte vier Oscars.