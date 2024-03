Oscars 2024 Diese skurrilen Momente gab es bei der Oscar-Show

Das Rennen um Aufmerksamkeit fängt bei der Oscar-Verleihung schon auf dem roten Teppich an. Manche Stars schreiten in spektakulären Kleidern ins Dolby Theater. Eins dieser Modestatements versteckt sich in Teppichnähe. Die Crew des Films „Godzilla Minus One“ trägt Schuhe, an denen Monsterklauen hängen. Obenrum liegen Godzilla-Figuren im Arm, und das sorgt später für Platzprobleme: Zu den kleinen Monstern gesellt sich bei der Preisverleihung ein Oscar für die besten visuellen Effekte.