Moderator der Academy Awards Jimmy Kimmel teilt bei den Oscars gegen Ex-Präsident Trump aus

„Danke, Präsident Trump. Danke fürs Zuschauen. Ich bin überrascht, dass Sie noch...“, sagte Kimmel und fragte dann in einem Wortwitz: „Isn't it past your jail time?“ Eine Anspielung auf den Ausdruck „past your bedtime“, mit dem man ausdrückt, dass Kinder wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit ins Bett müssen, allerdings mit dem englischen Wort für Gefängnis. „Er konzentriert sich eben auf die wichtigen Sachen.“