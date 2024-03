Von Al Pacino bis Bad Bunny Diese Stars sind 2024 die Oscar-„Presenter“

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung macht sich auch die deutsche Filmindustrie große Hoffnungen: Schauspielerin Sandra Hüller ist im Ehedrama „Anatomie eines Falls“ als beste Hauptdarstellerin nominiert. Der deutsche Beitrag „Das Lehrerzimmer“ kann die Auszeichnung als bester internationaler Film gewinnen und er kämpft in dieser Kategorie gegen „Perfect Days“ des in Düsseldorf geborenen Regisseurs Wim Wenders, der für Japan ins Rennen geht. Fünf Nominierungen gab es am Dienstag in Los Angeles auch für „The Zone of Interest“, in dem Hüller die Frau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß spielt.