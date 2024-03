Oscars 2024 Oscar-Verleihung am Sonntag – Die ersten Stars trudeln ein

Es ist Nachmittag in Los Angeles - und vor dem Dolby Theater rauschen Filmstars in Abendgarderobe über den Roten Teppich. Unter den Farben der diesjährigen Oscar-Mode sind Schwarz, Gold und Weiß. Schauspielerin Laverne Cox trug am Sonntag auf dem roten Teppich eine schwarz-goldene Robe. Auch die in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ nominierte Sandra Hüller ist schon eingetroffen - in einem schwarzen Kleid, dass die „Vogue“ umgehend zur „Kunst zum Anziehen“ erklärte.