Internationaler Filmpreis Das sind die bislang jüngsten Oscar-Gewinner

Die Academy Awards werden jährlich von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) verliehen. Diese Organisation besteht aus über 9.000 Mitgliedern, die in verschiedenen Bereichen der Filmproduktion tätig sind. Die Mitglieder wählen die Gewinner in den verschiedenen Kategorien – darunter Bester Film, Beste Regie, Beste Schauspielerin und Bester Schauspieler – durch eine geheime Abstimmung aus.