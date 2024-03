Deutsche gehen leer aus Oscar-Nacht wird zum Triumph für „Oppenheimer“

Man merkte manchen Beteiligten an, dass sie nicht allzu deutlich werden wollten. Doch schon vor Beginn der Gala zeigte sich, dass das nicht durchzuhalten sein würde. Einige Gäste verspäteten sich, weil etwa 500 Menschen südlich des Kodak Theatre für eine Feuerpause in Nahost protestierten. Promis trugen rote Anstecker, mit denen sie ein Zeichen setzen wollten für einen Waffenstillstand. Auch „The Zone Of Interest“-Regisseur Jonathan Glazer ging in seiner Dankesrede für den Besten internationalen Film auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas ein und beklagte „Entmenschlichung auf beiden Seiten“. Als beste Dokumentation wurde der Film „20 Tage in Mariupol“ geehrt, der aus der belagerten ukrainischen Stadt berichtet. Regisseur Mstyslaw Tschernow sagte, er würde den Oscar liebend gern dagegen eintauschen, dass Russland die Ukraine nicht überfallen hätte. Und im „In Memoriam“-Segment wurde des gestorbenen Alexey Nawalnys mit einem Zitat von ihm gedacht: „Das Einzige, was es für den Triumph des Bösen braucht, ist, dass gute Menschen nichts tun.“ Cillian Murphy widmete seinen Preis als Bester Hauptdarsteller in „Oppenheimer“ schließlich „allen Friedensstiftern in der Welt“.