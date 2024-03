Oscars 2024 Oscar-Verleihung am Sonntag – Wie stehen die deutschen Chancen?

Die zweitmeisten Nominierungen erhielt „Poor Things“, eine in Großbritannien produzierte feministische „Frankenstein“-Adaption. Der Film kommt auf elf Nominierungen, unter anderem für Hauptdarstellerin Emma Stone. Martin Scorseses Drama „Killers of the Flower Moon“ kam auf zehn Nennungen, der Kassenhit „Barbie“ erhielt acht, darunter zwei für die Songs „What Was I Made For?“ von Billie Eilish und „I’m Just Ken“, gesungen von Schauspieler Ryan Gosling.