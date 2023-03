Fernsehen und Livestream Wann und wo die Oscar-Verleihung übertragen wird

Mit elf Nominierungen geht „Everything Everywhere All At Once“ ins Rennen. Der Film ist unter anderem in der Kategorie „Bester Film“ nominiert. Um diesen Preis kämpfen auch „Avatar 2: The Way of Water“ und „The Fabelmans“. „The Banshees Of Inisherin“ und „Elvis“ gehören mit neun beziehungsweise acht Nominierungen ebenfalls zu den Favoriten.