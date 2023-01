Nominierte Filme bei Streaming-Diensten Wo man welchen Oscar-Kandidaten 2023 bereits jetzt streamen kann

Am 12. März 2023 soll im Dolby-Theatre in Los Angelas die 95. Oscar-Verleihung stattfinden. Wer die nominierten Filme auf der Leinwand verpasst hat, kann sich im Heimkino auf das Hollywood-Event einstimmen. Ein großer Teil der Favoriten ist bereits auf verschiedenen Streaming-Portalen abrufbar.

2022 erschien die lang erwartete Fortsetzung des 1986 erschienenen Actionfilms Top Gun mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Darin wird er als Navy-Pilot Pete Mitchell an seine alte Elite-Flugschule "Top Gun" versetzt, wo er junge Piloten ausbilden soll. Ihre Mission: die Zerstörung des schwer bewachten Nuklearprogramms eines Schurkenstaates aus der Luft. Der Film ist bei den Oscars 2023 für sechs Oscars nominiert und auf dem Streaming-Anbieter Paramount+ verfügbar.

Mit der Filmbiografie Elvis steht mal wieder ein Biopic eines Superstars in der Verlosung um einen Oscar. In den Hauptrollen sind Austin Butler in der Titelrolle und Tom Hanks als sein Manager „Colonel“ Tom Parker zu sehen. Beide sind für einen Oscar nominiert. Der Film erzählt den Aufstieg des „King of Rock ’n’ Roll“ bis hin zu den Konflikten mit Parker und seiner Beziehung zu Priscilla. Auf der Streaming-Plattform WOW können Sie den Film vor der Oscar-Verleihung sehen.