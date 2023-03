Verleihung am 12. März Oscar-Prognose – wer gewinnt die wichtigsten Preise?

Natürlich hat „Im Westen nichts Neues“ im Vorfeld viele Preise abgeräumt. Bei den Oscars könnten das Rennen allerdings andere Filme machen. Vier Produktionen werten Beobachter dabei als besonders chancenreich: „Tár“, „Everything Everywhere All At Once“, „The Fabelmans“ und „Elvis“. Das Wahrscheinlichste ist, dass es auf einen Zweikampf zwischen „The Fabelmans“ und „Everything Everywhere All At Once“ hinausläuft. Der sehr schöne und wehmütige Film, in dem Steven Spielberg seine Jugend erzählt, bietet zwar klassischen Oscar-Stoff. Dennoch dürfte die Fantasy-Produktion von Daniel Kwan und Daniel Scheinert am Ende die Nase vorn haben. Seit dem Sieg von „Parasite“ gibt sich die Academy experimentierfreudig.