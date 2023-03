Preisverleihung am Sonntag Entscheidung über Oscar-Gewinner ist gefallen

Der Science-Fiction-Film „Everything Everywhere All at Once“ geht mit elf Nominierungen als Favorit ins Rennen. Der deutsche Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ und die Tragikomödie „The Banshees of Inisherin“ haben in jeweils neun Kategorien Gewinnchancen. Auch Filme wie „Die Fabelmans“, „Top Gun: Maverick“ und „Black Panther: Wakanda Forever“ wurden mehrfach nominiert.