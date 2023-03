Erste Künstlerin bestätigt Diese Popstars treten bei den Oscars 2023 auf

Düsseldorf · Am 12. März 2023 findet die diesjährige Verleihung der Oscars statt. Auch an diesem Abend werden wieder einige der Nominierten in der Kategorie „Bester Filmsong“ ihre Lieder performen. Das sind die bisher bekannten Liveacts.

11.03.2023, 17:08 Uhr

Bei der Oscar-Verleihung 2023 sind fünf Filmsongs für den begehrten Preis nominiert. Einige von ihnen werden von den Künstlern auf der Bühne performt. Nun wurde die erste Künstlerin bekannt, die am Sonntag bei der Preisverleihung auftreten wird. Im letzten Jahr standen unter anderem Billie Eilish und Beyoncé bei der Oscar-Verleihung auf der Bühne. In der Auswahl für den „Besten Filmsong“ ist dieses Jahr auch zum ersten Mal die US-amerikanische Sängern Rihanna. Sie ist für ihren Song „Lift Me Up“ aus dem Marvel-Film „Black Panther: Wakanda Forever“ nominiert und wird den Titel auch live performen. Das bestätigten die Veranstalter am vergangenen Donnerstag. Rihanna singt bei Oscar-Verleihung Großauftritt nach Super Bowl Rihanna singt bei Oscar-Verleihung Erst vor rund zwei Wochen hatte Rihanna mit einer spektakulären Show in der Halbzeit des Superbowls für Furore gesorgt. Vor 100 Millionen TV-Zuschauern präsentierte sie ein Medley aus ihren erfolgreichsten Hits. Und offenbarte, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Die Sängerin und ihr Partner, der US-Rapper Asap Rocky, waren vor rund neun Monaten Eltern eines Sohnes geworden. Oscar-Prognose – wer gewinnt die wichtigsten Preise? Verleihung am 12. März Oscar-Prognose – wer gewinnt die wichtigsten Preise? Diese Filmsongs sind ebenfalls für den Oscar nominiert „Applause“ von Sofia Carlson und Diane Warren (aus Tell It Like a Woman)

„Hold My Hand“ von Lady Gaga (aus Top Gun: Maverick)

„Naatu Naatu" von Rahul Sipligunj und Kaala Bhairava (aus RRR)

„This is a Life" von Son Lux, Mitski und David Byrne (aus Everything Everywhere All at Once) Die 95. Oscarverleihung findet in der Nacht vom 12. auf den 13. März statt. Deutsche Zuschauer können das Event live auf prosieben.de und in der ProSieben-App verfolgen.

(joko/cwi)