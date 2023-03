Filmpreis-Verleihung Starauflauf auf „Champagner-Teppich“ bei der Oscar-Verleihung

Als Top-Favorit gilt mit elf Nominierungen das Science-Fiction-Abenteuer „Everything Everywhere All At Once“ des Regie-Duos Daniel Kwan und Daniel Scheinert. In dem wilden Genre-Mix wird die aus China stammende Chefin eines Waschsalons in den USA plötzlich in ein Multiversum aus Parallelwelten katapultiert und muss gegen eine Super-Bösewichtin ankämpfen, bei der es sich um ihre Tochter handelt. Der von Kritikern hoch gelobte Film hat bereits eine Reihe von Preisen gewonnen.