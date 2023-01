Renommierter Filmpreis Die wichtigsten Oscar-Nominierungen im Überblick

Das deutsche Antikriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ geht mit neun Nominierungen als einer der Favoriten in das diesjährige Oscar-Rennen. Die Netflix-Produktion von Regisseur Edward Berger wurde am 24. Januar für den Oscar für den besten Film und den Oscar für den besten internationalen Film nominiert, wie bei einer Zeremonie in Los Angeles verkündet wurde. Weitere Nominierungen gab es unter anderem für die beste Kamera, den besten Ton, die beste Filmmusik und das beste adaptierte Drehbuch.