Verleihung des begehrtesten Filmpreises Alle wichtigen Infos rund um die Oscars 2023

Die Academy Awards - so der offizielle Titel des wohl wichtigsten Filmpreises der Welt - findet am 12. März 2023 statt, wieder im Dolby Theatre in Los Angeles. Das Gebäude, das bis 2012 noch Kodak Theatre hieß, wurde 2001 eröffnet und eigens für die Verleihung der Oscars gebaut. Es hat eine der größten Bühnen der USA und Platz für bis zu 3400 Stars der Filmbranche.