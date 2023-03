Filmpreis-Verleihung Jimmy Kimmel kehrt als Moderator der Oscars zurück

Beim traditionellen Ausrollen des Roten Teppichs, der in diesem Jahr in der Farbe „Champagner“ gehalten ist, spielte Jimmy Kimmel am Mittwoch (Ortszeit) auf den Ohrfeigen-Eklat an. Die Leute fragen sich, ob es in diesem Jahr wieder Ärger und Gewalttätigkeiten geben wird, sagte Kimmel. Er hoffe, dies sei nicht der Fall. „Die Entscheidung für die Champagner-Farbe statt eines roten Teppichs zeigt doch, wie zuversichtlich wir sind, dass kein Blut vergossen wird“, scherzte Kimmel.