Bester Nebendarsteller: Ke Huy Quan gewinnt mit "Everything Everywhere All at Once"



Judd Hirsch sei mit seinen 88 Jahren der älteste Nominierte in der Oscar-Historie. Daher fange man mal besser mit der Kategorie an, in der der Schauspieler nominiert sei, witzelt Jimmy Kimmel. Den Oscar als bester Nebendarsteller gewinnt Ke Huy Quan mit seiner Rolle in "Everything Everywhere All at Once".



Bei der Entgegennahme des Preises kommen dem Schauspieler die Tränen. Sein Leben habe in einem Flüchtlingsheim begonnen, nun stehe er hier auf der Bühne und erhalte einen Oscar: "Das ist der American Dream."