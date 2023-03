Filmmusik zu „Im Westen nichts Neues“ Düsseldorfer Komponist Hauschka gewinnt Oscar

"Danke an die Academy für diese große Anerkennung", begann Bertelmann laut des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins "Billboard" seine Dankesrede. "Als ich an dem Film gearbeitet habe, habe ich ein paar Mal an meine Mutter gedacht, weil sie mir immer wieder gesagt hat - wenn du die Menschheit und die Empathie in der Welt verändern willst, musst du bei dir selbst und in deinem eigenen Umfeld anfangen. Denn dadurch lernt man, und man kann tatsächlich zeigen, wie wir alle zusammen leben können. Wenn man also an einem solchen Film arbeitet, ist man immer tief berührt."