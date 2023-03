Wussten Sie das? Diese Hollywood-Stars haben (noch) keinen Oscar

Amy Adams

Sechsmal war die Rothaarige nominiert, fünfmal als beste Nebendarstellerin und zwar 2006 in "Junikäfer", 2009 in "Glaubensfrage", 2011 in "The Fighter", 2013 in "The Master", 20´09 in „Vice – Der zweite Mann“ und einmal als beste Hauptdarstellerin 2014 in "American Hustle". Gewonnen hat sie noch keinen Oscar, trösten kann sich sich aber mit zwei Golden Globes für „American Hustle und „Big Eyes“ (2015) .