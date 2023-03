Oscars 2023 Die Hollywood-Stars auf dem Roten Teppich

Die pakistanische Friedensaktivistin Malala Yousafzai kam zu den Oscars 2023. Die 25-jährige Frauenrechtlerin erschien in einem silbernen Kleid von Ralph Lauren auf dem Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Ihr Kleid stehe für „Frieden, Liebe, Harmonie“, erklärte Yousafzai der Nachrichtenagentur AP. „Ich fühle mich darin sehr so wie ich bin.“[Link auf Container 86530701]